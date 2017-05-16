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Aquidauana e Anastácio

Suspeita de alimentos estragados em cesta básica indígena preocupa deputados

De acordo com dados da Sedhast, R$ 955 mil foram destinados para atualização do Plano Estadual de Segurança Alimentar, que distribui 15 mil cestas básicas às famílias indígenas

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2017 às 16:40

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O deputado Pedro Kemp (PT) ocupou a tribuna durante sessão desta terça-feira (16/5) para divulgar denúncias da imprensa sobre suposta entrega de alimentos estragados às comunidades indígenas, por meio das cestas básicas distribuídas pelo Programa Segurança Alimentar.

“A imprensa divulgou fotos de carnes podres, arroz ‘carunchado’, feijão estragado, para as aldeias da região de Aquidauana e de Anastácio. Não é a primeira vez que há esse tipo de denúncia de alimento vencido. Peço ao Governo do Estado que abra processo, investigue e puna os responsáveis”, afirmou Kemp.

Segundo o deputado, a empresa que faz a destinação do alimento mantém contrato de R$ 8,5 milhões com o Poder Executivo. “Protocolei pedido de investigação dessa falta de responsabilidade e respeito e já pleiteei uma revisão do número de famílias que recebe o benefício, pois as cestas são insuficientes”, ressaltou Kemp.

Para o Dr. Paulo Siufi (PMDB) trata-se de crime federal. “Pelas fotos divulgadas, as carnes estão podres. Vamos mesmo levar a fama de distribuir carne podre? Quero crer que o Governo não tenha conhecimento desse fato”, alertou Siufi.

O líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), declarou que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) já tem conhecimento do fato e está apurando. “A Secretaria ressaltou que há várias fiscalizações com amostras aleatórias dos alimentos e nada disso foi visto. Estamos preocupados com a situação, pois a imprensa colocou uma versão questionada pela empresa que, aliás, já fez boletim de ocorrência sobre o fato que considera inverídico. Agora a polícia vai investigar o que aconteceu”, justificou o deputado.

De acordo com dados da Sedhast, R$ 955 mil foram destinados para atualização do Plano Estadual de Segurança Alimentar, que distribui 15 mil cestas básicas às famílias indígenas. Em Mato Grosso do Sul, as oito etnias somam em torno de 75 mil pessoas. 

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