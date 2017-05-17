Aquidauanense de corpo escultural vence Campeonato Estadual de Fisiculturismo

Não restam dúvidas de que Aquidauana é terra de gente bonita. Uma semana depois de Isabela Cavalcante ser eleita a Miss Mato Grosso do Sul ‘BE Emotion’ 2017, a fisiculturista Caroline Ledur foi campeã do Estadual MS Nabba/WFF. O evento aconteceu no domingo, no ginásio do colégio Mace, em Campo Grande. A conquista lhe dá o direito de competir no Brasileiro agendado para o próximo dia 3, em Curitiba (PR).



Atleta da World Fitness Federation (WFF), Carol, como é mais conhecida em Aquidauana, compete na categoria Women Sport Beach Model, que tem como alguns dos parâmetros a manutenção de corpo tonificado, mas sem a perda de "silhuetas femininas". Toda a preparação, afirma, foi feita com instrução de Jefferson Aguiar Junqueira, campo-grandense que carrega em seu currículo um título mundial na modalidade.



Para competir, Carol fez rifa e contou com apoio de empresas da cidade, como Academia Espaço Fitness, Drogão da Sete, Centro de Beleza Morena Mulher, Menina de Ouro Fitness Wear, Empório do Bem Estar, Panificadora Viana, Relvafarma Farmácia de Manipulação e Centro Automotivo Globo. "Sempre tento ressaltar a importância de meus parceiros, que são fundamentais em todo passo que dou em minha jornada como atleta", relatou a fisiculturista ao O Pantaneiro.