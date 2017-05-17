Feijoada beneficente de Aquidauana vai doar fundos à Associação Imaculada Conceição

A Feijoada da Solidariedade de Aquidauana 2017 já tem data marcada, será no dia 1º de julho, a partir das 12 horas, no Parque de Exposições. Iniciativa do deputado estadual Felipe Orro e de sua esposa Viviane, o evento tem objetivo de arrecadar fundos para manutenção de entidades sociais sem fins lucrativos. Neste ano, os recursos serão destinados à Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (Abimc).



A cada ano, a Feijoada envolve grupo maior de voluntários e colaboradores que doam ingredientes, objetos para decoração, infraestrutura e atrações musicais. As arrecadações crescem na mesma proporção. Na primeira edição, em 2008, foram R$ 10 mil destinados ao Projeto Padrinho. Em 2013, a Pastoral da Criança recebeu R$ 16 mil.



No ano seguinte, foram R$ 10 mil à Pestalozzi, depois R$ 20 mil à Some (Sociedade Missionária Ebenézer) e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Anastácio em 2015, e R$ 20 mil ao Lar Betânia no ano passado.



Para participar, basta comprar a camiseta que é item obrigatório. Ou seja, para entrar no evento é preciso estar vestido a rigor. Além disso, haverá concurso premiando a camiseta costumizada mais luxuosa e original. De acordo com os organizadores, nos próximos dias devem ser divulgados os locais de aquisição do ingresso.