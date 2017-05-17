Idosa de 82 anos é atropelada pelo carro do próprio marido em estacionamento

Uma idosa de 82 acabou se machucando depois de ser atropelada pelo carro do próprio marido, em frente a um supermercado de Aquidauana, na tarde desta terça-feira (16).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os dois saíram do supermercado e a senhora foi até o porta-malas para guardar as compras.

O carro era dirigido pelo marido dela, um senhor também de 82 anos. Ele contou aos Bombeiros que se descuidou dos freios e o veículo desceu a rampa do estacionamento do supermercado.

A senhora teve um corte no braço esquerdo e a suspeita era de fratura. Ela foi atendida e levada para o Hospital Regional de Aquidauana.