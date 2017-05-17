Prefeitura divulga novo edital de convocação para aprovados em concurso

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Candidatos terão até o dia 31 de maio para fazer a apresentação dos documentos
A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira (17) mais um edital de convocação para os candidatos aprovados no concurso realizado em 2016. A chamada foi divulgada por meio do Diário Oficial do município.
A apresentação dos documentos exigidos terá de ser feita na Gerência Municipal de Administração – Gemad, na Prefeitura Municipal, localizada na rua Luiz da Costa Gomes, 711 – vila Cidade Nova. O prazo para a apresentação das credenciais começa amanhã (18) e segue até 31 de maio de 2017, das 7h às 12h.
A publicação feita nesta quarta-feira pelo Executivo municipal ressalta que o não comparecimento implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Os documentos exigidos estão listados no “Anexo II” do edital de convocação. Os candidatos terão de apresentar as cópias acompanhadas das certidões originais para a conferência e autenticação. O edital de convocação está disponível no link.
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