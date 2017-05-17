Prefeitura retira sujeira e entulho da Coronel Nelson Felício dos Santos

O entulho e outros materiais que estavam depositados na rua Coronel Nelson Felício do Santos, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico – foram retirados do local pela equipe de limpeza urbana da prefeitura de Aquidauana.

No local, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupam quase toda a rua. Quem mora na região, lamentou à equipe de reportagem os riscos.