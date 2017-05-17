Prefeitura retira sujeira e entulho da Coronel Nelson Felício dos Santos

Aquidauana
Gerência de Obras enviou equipes de limpeza urbana na tarde desta quarta-feira
O entulho e outros materiais que estavam depositados na rua Coronel Nelson Felício do Santos, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico – foram retirados do local pela equipe de limpeza urbana da prefeitura de Aquidauana.
No local, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupam quase toda a rua. Quem mora na região, lamentou à equipe de reportagem os riscos.
A equipe de reportagem esteve no local na tarde do dia 10 de maio, retornou na tarde de segunda-feira (15), depois da chuva, e também fez registros na tarde desta quarta-feira (17), depois que a limpeza foi realizada.
De acordo com o gerente municipal de Obras, Archibald Joseph Macintyre, o Mac, apenas um caminhão estava fazendo da coleta de lixo na cidade, o outro passava por manutenção e saiu da oficina no fim da tarde de sexta-feira (12). “Estávamos priorizando a coleta de lixo doméstico”, disse Mac, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro.
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