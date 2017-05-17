Quarta-feira deve ser de céu encoberto com pancadas de chuva

Os aquidauanenses podem se preparar para mais um dia de chuva nesta quarta-feira (17). O dia começou nublado, com temperatura de 22°C, por volta das 7h30. A máxima prevista para hoje é de 28°C e a mínima de 19°C.

O sol até deve aparecer, em céu com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite também estão previstas. Amanhã (18), o dia nublado se repete. Com pancadas de chuva previstas para qualquer horário do dia.

A máxima prevista para amanhã é de 29°C e mínima de 21°C.