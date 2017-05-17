Quarta-feira deve ser de céu encoberto com pancadas de chuva

Clima
Os aquidauanenses podem se preparar para mais um dia de chuva nesta quarta-feira (17). O dia começou nublado, com temperatura de 22°C, por volta das 7h30. A máxima prevista para hoje é de 28°C e a mínima de 19°C.
O sol até deve aparecer, em céu com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite também estão previstas. Amanhã (18), o dia nublado se repete. Com pancadas de chuva previstas para qualquer horário do dia.
A máxima prevista para amanhã é de 29°C e mínima de 21°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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