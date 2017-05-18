APM do Cejar divulga nota oficial sobre autorização de vendas na escola

A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro divulgou uma nota oficial explicando situação envolvendo pipoqueiro Assis Alexandre da Silva, o seo Assis. Leia abaixo, na íntegra, o texto publicado pela associação.

A Associação de Pais e Mestres da escola CEJAR – Aquidauana-MS, vem a público esclarecer que existe um contrato de exclusividade (cantina) para comercialização de produtos alimentícios no interior da escola, firmado por meio de licitação pública, modalidade concorrência, visando a legalidade da operação comercial.

Assim, os fundamentos do contrato se dão apenas no ambiente interno da instituição, não cabendo a regulamentação de comércios fora desse ambiente, por se tratar de espaço público.

Aquidauana, 18 de maio de 2017.