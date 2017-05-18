APM do Cejar divulga nota oficial sobre autorização de vendas na escola

Esclarecimento
A Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro divulgou uma nota oficial explicando situação envolvendo pipoqueiro Assis Alexandre da Silva, o seo Assis. Leia abaixo, na íntegra, o texto publicado pela associação.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Associação de Pais e Mestres da escola CEJAR – Aquidauana-MS, vem a público esclarecer que existe um contrato de exclusividade (cantina) para comercialização de produtos alimentícios no interior da escola, firmado por meio de licitação pública, modalidade concorrência, visando a legalidade da operação comercial.
Assim, os fundamentos do contrato se dão apenas no ambiente interno da instituição, não cabendo a regulamentação de comércios fora desse ambiente, por se tratar de espaço público.
Aquidauana, 18 de maio de 2017.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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