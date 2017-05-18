Área volta a servir de depósito de lixo menos de 24 horas depois da limpeza

Menos de 24 horas depois de a equipe de limpeza da Prefeitura de Aquidauana retirar o entulho e outros materiais que estavam depositados na rua Coronel Nelson Felício do Santos, na esquina com rua Sete de Setembro – seguindo em direção ao frigorífico – o local voltou a servir de deposito de lixo. A equipe de reportagem flagrou sacos e uma caixa que foram deixados depois que a área foi limpa.

Além disso, galhos de uma árvore recém-podada também estavam sendo depositados pelo profissional que foi contratado para realizar o serviço. Ele alegou que o local correto para o depósito dos detritos fica muito longe. A dona do imóvel onde a árvore foi podada não sabia que os restos e galhos estavam sendo jogados irregularmente.

Até ontem (17), naquela área, havia uma grande quantidade de lixo doméstico, restos de material de construção, partes de eletrodomésticos ocupavam quase toda a rua. Quem mora na região lamentou pela falta de consciência dos próprios moradores, que usam o local até para descartar animais mortos. Agora, a irresponsabilidade se repete.

A equipe de reportagem passou pelo local na tarde do dia 10 de maio, retornou na tarde de segunda-feira (15), depois da chuva, e também fez registros na tarde desta quarta-feira (17), depois que a limpeza foi realizada. O flagrante da “nova” sujeira foi feito hoje de manhã.

De acordo com o gerente municipal de Obras, Archibald Joseph Macintyre, o Mac, apenas um caminhão estava fazendo da coleta de lixo na cidade, o outro passava por manutenção e saiu da oficina no fim da tarde de sexta-feira (12). “Estávamos priorizando a coleta de lixo doméstico”, disse Mac, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro.