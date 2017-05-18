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Moradora de Aquidauana tem mais de 100 anos de história para contar

Maria José Cortes nasceu em 1911 e chegou ao Estado aos 23 anos de idade

Flavio Brito

Publicado em 18/05/2017 às 16:24

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Maria José Cortes, moradora de Aquidauana, tem orgulho em dizer que já viveu por mais de um século. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, na área onde hoje é o município de Cacequi, no dia 23 de agosto de 1911, e cresceu em fazendas região. Chegou ao Mato Grosso do Sul aos 23 anos e a primeira parada foi o município de Miranda. “Eu me casei com um homem que não gostava de trabalhar, mas eu nunca fui assim. Eu nem vestia roupas de mulher, usava a vestimenta dos homens para andar a cavalo. Eu era tomadora de cavalo”, garante dona China, apelido dado pela família. 

Dona China conta que chegou ao Estado com o pai e três filhos – Wandir, o mais velho e já falecido, Carlos e a caçula Marly. Morou e trabalhou em propriedades rurais de Miranda até os 44 anos, quando se mudou para Aquidauana, em 1955. A centenária se casou de novo, com Olegário da Costa, que faleceu aos 84 anos. Viúva há quase 30 anos, hoje, ela vive com a filha Marly, em uma casa na rua Pandiá Calógeras. 

Quem conversa com dona China, nem de longe supõe sua verdadeira idade. Apesar das marcas deixadas pelo tempo em seu rosto e nas mãos, sua vitalidade e lucidez superam os efeitos de quase 106 anos de vida. “Olha essas mãos, são de homem ou de mulher?”, questiona. “São de alguém que já trabalhou muito”, responde o entrevistador. “Isso é verdade, tudo o que precisava fazer, nunca mandei ninguém. E eu era terrível”, afirma a idosa, revelando que já entrou em muita briga para defender seus pontos de vista, os filhos e tudo o que considerasse justo. 

A maior lição aprendida e hoje ensinada pela moradora de Aquidauana é: “a vida é boa”. “A natureza é a coisa mais maravilhosa que tem”, emenda. Com tanto tempo de vida para contar, o tamanho da família só podia ser do mesmo tamanho dessa história. Dona China tem  nove netos, 22 bisnetos e tataranetos. Os valores ensinados vêm dos pais. “Respeito”, diz. “Hoje em dia, os jovens nem pedem a benção ao pai e a mãe”, lamentou dona China, enquanto recebia o pedido de benção e um beijo no rosto de um dos bisnetos, durante a entrevista na manhã quarta-feira (18). 

Para os jovens, ela tem uma bronca: “Eles não tiram os olhos do celular”, afirma, revelando que sua diversão é conversar com as pessoas, ver o tempo passar sentada em frente à casa onde mora. A grande descoberta para quem tem a chance de conhecer dona China é a de que a vitalidade e longevidade não vêm de uma fórmula pronta, mas é sempre um privilégio acompanhado de alguns mistérios até para a medicina. A centenária garante que nunca foi vacinada, consultou um médico pela primeira vez há três anos e hoje só toma remédios para o coração.  Veja o vídeo com dona Maria José em seu lugar favorito em casa.

Veja o vídeo de dona Maria José em seu lugar preferido

 

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