Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:11

Buscar

Últimas notícias
X

Especial

Pipoca com queijo poderá ser vendida no recreio do Cejar

Acordo com APM e permissionários da cantina garantiu que seo Assis trabalhe do lado de fora

Flavio Brito

Publicado em 18/05/2017 às 17:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 Assis Alexandre da Silva, 62 anos, o seo Assis Pipoqueiro, como é conhecido, continuará vendendo pipoca no intervalo das aulas depois das mobilizações feitas pela internet. As postagens feitas ao longo desta quarta-feira (16) mencionavam que ele foi impedido de vender a sua famosa pipoca com queijo para os alunos da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro – Cejar, durante o recreio – em respeito a um contrato de concessão do direito de exploração comercial da cantina da instituição. O pipoqueiro só não vai mais poder entrar com o carrinho na escola, mas a venda seguirá normalmente do lado de fora.

A Associação de Pais e Mestres da Escola Cejar (APM) alega que o controle da cantina foi cedido pela APM, por meio da assinatura de um contrato, assinado em 2017 e válido por até dois anos. Três interessados concorreram pelas vendas na escola. Os empreendedores que ganharam a licitação pagam um valor mensal para garantir a comercialização dos produtos dentro da escola. A quantia paga à APM é usada para fazer melhorias na instituição. 

A APM permitiu que a pipoca seja vendida na área externa antes do início das aulas, na saída dos alunos e nos intervalos de 20 minutos dos alunos em cada período.  Seo Assis chegou a ter permissão para entrar na escola e vender a pipoca – decisão tomada em 2014, para evitar que os alunos saíssem da escola, principalmente, no período noturno para preservar a segurança. Durante todo este tempo de trabalho, seo Assis fortaleceu a relação de afeto com a comunidade, chegando a receber placas em sua homenagem.

Leia Também

• APM do Cejar divulga nota oficial sobre autorização de vendas na escola

• APM do Cejar esclarece polêmica envolvendo seo Assis Pipoqueiro

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo