Contrato entre Câmara de Aquidauana e consultora é alvo de investigação do MPE

Suposto desvio
Denúncias tratam sobre superfaturamento e desvio de recursos públicos
Contrato firmado entre a Câmara Municipal de Aquidauana e uma empresa de consultoria de Campo Grande, ainda na gestão anterior, virou alvo de investigação do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS), após suspeita de prejuízo ao erário.
O inquérito civil de número 06.2016.00000435-8 foi instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da Comarca local. A empresa, inclusive, presta serviços na área de consultoria na administração pública.
Segundo publicado no Diário Oficial do MPE desta quinta-feira, denúncia anônima aponta que o contrato com a prestadora estaria relacionado com superfaturamento de preços e desvio de verbas. Por este motivo, o acordo e os envolvidos na decisão passam a ser alvo de minuciosa apuração.
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