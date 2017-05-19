Contrato entre Câmara de Aquidauana e consultora é alvo de investigação do MPE

Contrato firmado entre a Câmara Municipal de Aquidauana e uma empresa de consultoria de Campo Grande, ainda na gestão anterior, virou alvo de investigação do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS), após suspeita de prejuízo ao erário.



O inquérito civil de número 06.2016.00000435-8 foi instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da Comarca local. A empresa, inclusive, presta serviços na área de consultoria na administração pública.



Segundo publicado no Diário Oficial do MPE desta quinta-feira, denúncia anônima aponta que o contrato com a prestadora estaria relacionado com superfaturamento de preços e desvio de verbas. Por este motivo, o acordo e os envolvidos na decisão passam a ser alvo de minuciosa apuração.