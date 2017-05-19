Prefeitura de Aquidauana fará o lançamento do programa ID Jovem

A Prefeitura Municipal de Aquidauana realizará o lançamento regional da Identidade Jovem (ID Jovem) com um IFMS-Campus de Aquidauana, na segunda-feira (22), às 8h30, no auditório do Instituto. Além das cidades de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque estarão presentes o Secretário de Políticas Públicas para a Juventude do MS, Thiago Freitas, o Monitor da Secretaria Nacional da Juventude responsável pela Caravana da Juventude no MS, Matheus Araújo.

“O programa da Identidade Jovem é um avanço para as políticas públicas para a Juventude, pois através dele os jovens terão mais acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, ao transporte e à mobilidade, por isso estamos dando todo apoio para que a Coordenadoria da Juventude consiga realizar um grande evento. Estendemos o convite ao Legislativo e a todos os gerentes do Executivo, será um belíssimo evento” disse o gerente de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Marcos Chaves.

O Lançamento Regional da Identidade Jovem foi uma solicitação da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude do MS que está engajada para que todo o município do estado possa ter ciência do programa, ter materiais para atender seus municípios e também oferta capacitação para os gestores de Juventude, Cras e Bolsa Família, dependendo do setor que cada município optar para ser o responsável por operacionalizar o programa da Identidade jovem.

“Além do Lançamento vamos ter uma agenda bem extensa com o Monitor da Secretaria Nacional da Juventude, pois vamos atender todas as escolas estaduais de Aquidauana, o Ensino Médio e o curso técnico em Agropecuária da Escola Estadual Geraldo Garcia. Tenho certeza que desta forma conseguiremos levar a informação ao nosso público alvo que são os jovens de 15 a 29 anos” frisou Alcindo Júnior, Coordenador da Juventude de Aquidauana.