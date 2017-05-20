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Ação social e solidariedade marcarão o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Instituto Sangue Bom vai contribuir com o cadastramento de doadores de medula óssea

Flavio Brito

Publicado em 20/05/2017 às 08:41

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O Instituto Sangue vai oferecer aos aquidauanenses uma grande oportunidade de aprender mais sobre a doação de sangue e de medula óssea durante o 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que ocorre entre os dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta. Durante o evento, os visitantes poderão realizar o cadastro para se tornarem um doador de medula óssea.

Uma equipe do Hemosul de Campo Grande estará em Aquidauana para realizar o procedimento, das 9h às 15h, no sábado (3), na rua Duque de Caxias – esquina com a avenida Pantaneta – nas instalações do Hemocentro na cidade.

O Sangue Bom atua para aumentar o número de doadores regulares nos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul. O instituto é uma continuidade do trabalho realizado pelo projeto “Sangue Bom”, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como professor Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular.

O professor fará uma palestra, a partir das 20h de sexta-feira (2), sobre a sua história de luta pela saúde e dar informações importantes e tirar dúvidas sobre a doação de sangue e medula óssea. Serão até 40 minutos de conversa, o local ainda será definido.

De acordo com as informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias. O fator que mais dificulta a realização do procedimento é a falta de doador compatível, já que as chances de o paciente encontrar um doador compatível são de 1 em cada 100 mil pessoas, em média.

Mais ação social

Durante o encontro, será feita a arrecadação de alimentos não perecíveis para a doação a uma instituição de caridade de Aquidauana. Expositores e visitantes poderão contribuir com doações.

Os organizadores do 3º Encontro Relíquias de Aquidauana foram recebidos pelo prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB), e membros da sua equipe, para tratar dos detalhes da realização do evento. A reunião realizada na manhã de ontem (19) com participação do Gerente de Governo e Vereador licenciado Wezer Lucarelli e do Diretor da Fundação de Turismo Humberto Torres.

Em 2017, o evento contará com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Aquidauana, além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército. Com shows ao vivo, o encontro atrai centenas de turistas que movimentam a rede hoteleira, restaurantes, comércio local e postos de combustível, consolidando o município como rota turística, avaliou o Executivo municipal, por meio de nota divulgada pela assessoria.

SERVIÇO

3º Encontro Relíquias de Aquidauana
Data: 2, 3 e 4 de junho 
Local: Avenida Pantaneta

 

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