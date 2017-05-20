Fim de semana será de chuva e temperatura de 18°C em Aquidauana

O dia amanheceu nublado e chuvoso neste sábado (20). A previsão do Climatempo é de chuva e queda na temperatura durante todo o fim de semana.

De acordo com as informações do serviço de meteorologia, o sábado será de céu encoberto, com máxima de 25°C e mínima prevista de 18°C. Há a probabilidade de chuva a qualquer hora do dia.

A temperatura começa a cai a partir de amanhã (21), com previsão para o dia inteiro. A máxima prevista para o sábado é de 24°C e mínima de 17°C. Na segunda-feira (22), os termômetros devem marcar temperaturas um pouco mais altas, com máxima prevista de 30°C e mínima de 18°C.