Ladrão pula muro de dois metros com bicicleta furtada em Aquidauana

Aquidauana
A vítima informou que a bicicleta estava na varanda e que o portão estava trancado e não havia sinais de arrombamento
Jovem de 20 anos morador no Bairro Ovídio Costa, em Aquidauana, foi surpreendido pela destreza do criminoso que furtou sua bicicleta ontem. O autor pulou um muro com dois metros de altura, invadiu o quintal, tomou a bicicleta e fugiu sem ser percebido.
A vítima informou que a bicicleta estava na varanda e que o portão estava trancado. Além disso, de acordo com a polícia, não foi encontrado nenhum sinal de arrombamento, o que leva a entender que o criminoso conseguiu transpor o obstáculo sem dificuldades para sair.
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Paralisação
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