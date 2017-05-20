Ladrão pula muro de dois metros com bicicleta furtada em Aquidauana

Jovem de 20 anos morador no Bairro Ovídio Costa, em Aquidauana, foi surpreendido pela destreza do criminoso que furtou sua bicicleta ontem. O autor pulou um muro com dois metros de altura, invadiu o quintal, tomou a bicicleta e fugiu sem ser percebido.



A vítima informou que a bicicleta estava na varanda e que o portão estava trancado. Além disso, de acordo com a polícia, não foi encontrado nenhum sinal de arrombamento, o que leva a entender que o criminoso conseguiu transpor o obstáculo sem dificuldades para sair.