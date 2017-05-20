Ponte do córrego das Antas é interditada para reforma

O período de chuvas e a reforma da ponte sobre o córrego das Antas vai exigir atenção dos motoristas. Quem precisar chegar aos distritos de Camisão e Piraputanga terá de fazer o desvio pela Furnas do Baianos 1 e Furnas dos Baianos 2.

Neste momento, a ponte sobre o córrego das Antas está interditada para a realização da reforma – o que dificultado o tráfego pela rodovia MS-450. A melhor opção para o motorista é o acesso pela rodovia BR-262.

A pavimentação de 18,5 quilômetros da MS-450, estrada ecológica entre os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, é uma das obras de infraestrutura mais aguardada pelos moradores e empresários de turismo da região. O Governo do Estado licitará o asfalto no dia 29 deste mês, conforme edital publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

O governador do Estado anunciou que autorizará o início da obra de R$ 25 milhões assim que for assinado o contrato com a empresa vencedora do certame.