Ponte do córrego das Antas é interditada para reforma

Aquidauana
BR-262 é a melhor opção de acesso aos distritos de Camisão e Piraputanga
O período de chuvas e a reforma da ponte sobre o córrego das Antas vai exigir atenção dos motoristas. Quem precisar chegar aos distritos de Camisão e Piraputanga terá de fazer o desvio pela Furnas do Baianos 1 e Furnas dos Baianos 2.
Neste momento, a ponte sobre o córrego das Antas está interditada para a realização da reforma – o que dificultado o tráfego pela rodovia MS-450. A melhor opção para o motorista é o acesso pela rodovia BR-262.
A pavimentação de 18,5 quilômetros da MS-450, estrada ecológica entre os distritos de Camisão e Piraputanga, em Aquidauana, é uma das obras de infraestrutura mais aguardada pelos moradores e empresários de turismo da região. O Governo do Estado licitará o asfalto no dia 29 deste mês, conforme edital publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).
O governador do Estado anunciou que autorizará o início da obra de R$ 25 milhões assim que for assinado o contrato com a empresa vencedora do certame.
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