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Acidentes de trânsito mobilizam Corpo de Bombeiros no fim de semana

Uma criança de 10 anos teve de ser socorrida com suspeita de fratura no fêmur

Flavio Brito

Publicado em 22/05/2017 às 09:12

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Os acidentes de trânsito deram trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros durante o fim de semana. Na rua Giovanni Toscano de Britto, duas ocorrências envolvendo ciclistas foram registras – uma às 13h10 e a outra às 16h31. Na mais grave delas, quase no fim da tarde, um jovem de 21 anos se envolveu em uma batida com uma bicicleta que transportava – possivelmente – pai e filha.

O homem de 30 anos e a menina de 10 anos foram atendidos pelos Bombeiros e levados para o hospital com suspeita de terem fraturado o fêmur, além de terem sofrido escoriações. O piloto da moto teve ferimentos no rosto. As duas ocorrências de sábado foram registradas na região do bairro da Serraria.

O terceiro acidente do fim de semana aconteceu às 16h52 de ontem (21), um homem de 44 anos sofreu uma queda de moto e teve de ser levado para o hospital. O acidente aconteceu na rua Joaquim Nabuco – no bairro Alto. A queda aconteceu quando o motociclista tentou desviar de cachorros que cruzaram a rua, segundo as informações do Corpo de Bombeiros.

 

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