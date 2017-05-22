Acidentes de trânsito mobilizam Corpo de Bombeiros no fim de semana

Os acidentes de trânsito deram trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros durante o fim de semana. Na rua Giovanni Toscano de Britto, duas ocorrências envolvendo ciclistas foram registras – uma às 13h10 e a outra às 16h31. Na mais grave delas, quase no fim da tarde, um jovem de 21 anos se envolveu em uma batida com uma bicicleta que transportava – possivelmente – pai e filha.

O homem de 30 anos e a menina de 10 anos foram atendidos pelos Bombeiros e levados para o hospital com suspeita de terem fraturado o fêmur, além de terem sofrido escoriações. O piloto da moto teve ferimentos no rosto. As duas ocorrências de sábado foram registradas na região do bairro da Serraria.

O terceiro acidente do fim de semana aconteceu às 16h52 de ontem (21), um homem de 44 anos sofreu uma queda de moto e teve de ser levado para o hospital. O acidente aconteceu na rua Joaquim Nabuco – no bairro Alto. A queda aconteceu quando o motociclista tentou desviar de cachorros que cruzaram a rua, segundo as informações do Corpo de Bombeiros.