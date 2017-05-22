Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:13

Buscar

Últimas notícias
X

ID Jovem

Documento garante meia-entrada para jovens de baixa renda em Aquidauana

O novo documento irá garantir a 18,4 milhões de jovens de baixa renda de todo o país benefícios previstos em lei

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2017 às 15:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi lançado na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana, o programa da Caixa Econômica Federal intitulado Identidade Jovem (ID Jovem), em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).  Participaram do evento realizado no campus do IFMS o deputado estadual Felipe Orro, o prefeito Odilon Ribeiro e outras autoridades.


O novo documento irá garantir a 18,4 milhões de jovens de baixa renda de todo o país benefícios previstos em lei, como a meia-entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos e a gratuidade no transporte público interestadual.


O documento será emitido para adolescentes e jovens adultos (de 15 a 29 anos) com renda mensal de até dois salários mínimos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caberá à Caixa oferecer a ID Jovem e gerenciar o cadastro. A ID Jovem é acessada por aplicativos para smartphones mas também tem uma versão em cartões de plástico para localidades sem acesso à internet. 


A ID Jovem amplia direitos e assegura as conquistas do Estatuto da Juventude. A definição dos modelos do documento envolveu movimentos de juventude organizados, entidades estudantis, a União Nacional dos Estudantes (UNE), além dos empresários do setor cultural e gestores de clubes de futebol.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo