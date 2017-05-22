Documento garante meia-entrada para jovens de baixa renda em Aquidauana

Foi lançado na manhã desta segunda-feira, em Aquidauana, o programa da Caixa Econômica Federal intitulado Identidade Jovem (ID Jovem), em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Participaram do evento realizado no campus do IFMS o deputado estadual Felipe Orro, o prefeito Odilon Ribeiro e outras autoridades.



O novo documento irá garantir a 18,4 milhões de jovens de baixa renda de todo o país benefícios previstos em lei, como a meia-entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos e a gratuidade no transporte público interestadual.



O documento será emitido para adolescentes e jovens adultos (de 15 a 29 anos) com renda mensal de até dois salários mínimos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caberá à Caixa oferecer a ID Jovem e gerenciar o cadastro. A ID Jovem é acessada por aplicativos para smartphones mas também tem uma versão em cartões de plástico para localidades sem acesso à internet.



A ID Jovem amplia direitos e assegura as conquistas do Estatuto da Juventude. A definição dos modelos do documento envolveu movimentos de juventude organizados, entidades estudantis, a União Nacional dos Estudantes (UNE), além dos empresários do setor cultural e gestores de clubes de futebol.