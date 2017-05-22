Feira da Estação de Aquidauana tem show com o músico e poeta Rangel Castilho

Tradição
O evento é promovido pela Fundação de Cultura (Fundact), tem início a partir das 18 horas e vai até às 23 horas
A Feira da Estação que acontece na Esplanada Ferroviária de Aquidauana tem show ao vivo do músico e poeta pantaneiro Rangel Castilho, nesta terça-feira (23). O evento é promovido pela Fundação de Cultura (Fundact), tem início a partir das 18 horas e vai até às 23 horas.
A feira é oportunidade para que a população conheça e adquira o artesanato e hortifrútis produzidos na cidade. A feira ainda conta com praça de alimentação com comidas regionais, culinária japonesa, bolos e salgados, temperos caseiros e espaço dedicado a recreação infantil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS