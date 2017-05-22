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Tragédia na 262

Polícia aguarda perícia para saber o que causou acidente de Chramosta

A única certeza é de que ele perdeu o controle da direção, mas o que o levou a isso ainda é mistério

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2017 às 16:19

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A Polícia Civil espera o resultado de laudos periciais para descobrir o que levou o empresário Eduardo Chramosta, 37 anos, a perder o controle da direção e capotar sua camionete Toyota Hilux. O acidente aconteceu na rodovia BR-262, na região de Terenos, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, quando ele foi encontrado.


O delegado Fábio Brandalise, titular da Delegacia de Terenos e responsável pelas investigações, informa que a única certeza até o momento é sobre a perda da direção. "Tentamos entender o que teria feito com que ele perdesse o controle", afirmou. Além disso, existe a suspeita de que a vítima estivesse sem o cinto de segurança, o que pode ser atestado segundo análise de peritos.


Além da dúvida sobre o que teria causado o acidente, a polícia também busca entender as causas da morte. As principais hipóteses são de politraumatismo, em razão da violência do impacto, ou talvez, com menor possibilidade, asfixia mecânica, pelo fato de ter ficado preso entre as ferragens. Exame necroscópico pode ser esclarecedor neste aspecto.  "As dinâmicas de acidente são sempre complexas", pontuou.


Eduardo é filho do dono do frigorífico Buriti, em Aquidauana, e foi candidato a vereador de Anastácio em 2012, pelo PSDB, oportunidade em que ficou com a vaga como suplente. Era uma pessoa de muitos amigos e bastante conhecida na região pelo trabalho no campo da pecuária e pela participação ativa junto ao grupo de futebol do Clube Santa Marta.

 

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