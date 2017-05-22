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Polícia usa avião para resgatar corpo de Katiele; assassino não aceitava o fim do relacionamento

A fazenda onde o feminicídio aconteceu é de difícil acesso, por isso, o meio de transporte mais adequado foi uma aeronave do fazendeiro

Renan Nucci

Publicado em 22/05/2017 às 15:16

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Equipe do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil de Aquidauana usou avião na manhã desta segunda-feira, para chegar à fazenda Fazendinha, onde Katiele Cordeiro, de 27 anos, foi morta pelo marido José Carlos da Silva, 60 anos e que está foragido. O crime de feminicídio teria sido motivado por ciúmes, já que a vítima havia rompido com o autor que, por sua vez, não aceitava o fim do relacionamento.

 

Local onde o crime aconteceu de acordo com a Polícia Civil. Foto: Polícia Civil


A propriedade rural está localizada em área de difícil acesso no meio do Pantanal, por isso, foi preciso que o fazendeiro providenciasse a própria aeronave para transporte. O voo levou cerca de 50 minutos. Segundo a polícia, após perícia, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana, onde foi submetido a exame necroscópico. Análise preliminar mostra que a mulher foi atingida por tiro de revólver calibre 357 na cabeça, à queima roupa. 


Tudo aconteceu na tarde de domingo. Conforme relatado por uma testemunha, Katiele e José se desentenderam na varanda por causa do fim do relacionamento, e o homem teria demonstrado grande insatisfação com a briga. A mulher então foi na direção da casa e entrou. Ela supostamente pegaria a mala de roupas para deixar o local. O homem a seguiu e logo depois saiu dizendo que havia a matado com tiro, pegou o cavalo e fugiu pelo Pantanal, rumo a Corumbá.

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