Artista de rua recria Chaves e encanta público de Aquidauana

Direto da Vila do seo Barriga para as ruas de Aquidauana, o Chaves tem encantado quem passa pelo cruzamento das ruas Teodoro Rondon com a Marechal Mallet. Quem dá vida ao personagem é o artista de rua Roger Nardotto, 38 anos. Depois oitos se dedicando ao teatro, o artista resolveu ganhar as ruas para levar a arte da interpretação para mais perto das pessoas.

Este trabalho que realiza há 10 anos, o paulista já levou para as cidades sul-mato-grossenses de Maracaju, Bonito, Dourados e agora Aquidauana. Entre os carros, a cada troca de sinal vermelho, Roger encanta o público recriando os gestos e bordões desse personagem tão querido por muitas gerações de brasileiros – eternizado nos episódios exibidos pela rede de televisão SBT.

Roger revela que a decisão de interpretar o Chaves foi tomada há mais ou menos um anos e meio. “Muitos amigos que também trabalham com o teatro também me diziam que eu tinha que interpretar o Chaves porque eu tenho muito a ver com ele”, explica o ator com 18 anos de experiência. Além de arte, Roger oferece pirulitos para quem passa, aqueles mesmo que o Chavinho tanto invejava e que eram exibidos pelo Kiko.

Amanhã será a vez dos campo-grandenses se encantarem com o Chaves. “Eu fazia estátua viva no semáforo. Eu nunca tinha interpretado um personagem tão carismático quanto o Chaves. Eu estou sentindo isso, tanto com criança quanto com adulto”, contou o ator, em conversa com a equipe de reportagem na tarde desta terça-feira (23).

Veja o vídeo de Roger Nardotto nas ruas de Aquidauana