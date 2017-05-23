Escolas pantaneiras rendem prêmio nacional

Aquidauana
Aquidauana está entre as 15 cidades do país que recebem prêmio em Curitiba hoje com presença do prefeito e idealizadora do projeto
Aquidauana está entre as 15 cidades do país que receberão o prêmio “InovaCidade 2017”, que será entregue na noite desta terça-feira (23), como parte da programação do “SCBAC&E - Smart City Business America Congress & Expo”, realizado em Curitiba (PR), e que discute temas ligados à gestão das chamadas “cidades inteligentes”. O objetivo é contribuir para a implantação de projetos que contribuam para a qualidade de vida por meio da sustentabilidade, mobilidade urbana e acessibilidade, por exemplo.
A ideia para a inscrição do município no prêmio partiu da professora e escritora Raquel Anderson, por meio do “case” escrito por ela, sobre as possibilidades de aplicação da chamada “pedagogia da alternância” nas escolas pantaneiras.
A pedagogia da alternância é um método que busca a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e trabalho e o escolar.
O prêmio InovaCidade será entregue aos melhores projetos e iniciativas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nos temas de interesse do SCBAC&E. A solenidade de premiação ocorrerá durante o jantar de gala preparado para hoje. Em sua 5ª edição, o prêmio destacará projetos e iniciativas dos três setores da sociedade: governos, empresas e organizações sociais.
De acordo com a entidade que o organiza a premiação, a principal intenção é demonstrar que a melhoria da qualidade de vida nas cidades envolve todos os segmentos, não sendo tarefa exclusiva de nenhum deles, ao contrário, reconhece que deve ser um compromisso de todos e um dever de cada um, considerando que o tamanho do todo é a soma dos esforços individuais, coletivos e institucionais.
A escritora Raquel Anderson, responsável pela iniciativa de inscrever Aquidauana para a participação no prêmio escreveu um poema sobre o trabalho, confira:
GESTÃO PÚBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL PÓLO PANTANEIRA DE AQUIDAUANA – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLO DAS ÁGUAS E PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.
“Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo”
No trote lento ou agalopado, quer o pantaneiro ver o seu filho educado
Com ensino multidisciplinar planejado, à realidade local apropriado
Promove o desenvolvimento sustentável do Pantanal, constrói legado
Na estiagem pantaneira ou na cheia, no contexto globalizado
Com a participação das famílias trabalhadoras lado a lado
Com o fazendeiro envolvido, compromissado, faz-se o aluno matriculado
Nas escolas pantaneiras, com vicissitude, amiúde, na ribeira
Para solidificar a identidade de um povo, brava gente pantaneira
Com metodologias, teorias ou com brincadeiras
Com a maior doação humana como a do professor João Pereira
Transpondo adversidades, para o pantaneiro, não há barreiras...
A escola pantaneira organizada em regime de internato, é lar, amparo
Tem ensino, doação, manejo, aconchego, cuidado e preparo
Têm pegadas de onças, alegrias, saudades, gestos raros
No universo pantaneiro o amor é o maior reparo
Cumplicidade, companheirismo, o valor mais caro
Na calada da noite, identifica-se o bicho pelo faro
Zingrando o pantanal nas cheias, como um dia fez um descendente bandeirante
O Caipira leva materiais, recursos e o lanche
Quem ali visita, apaixona-se, sente-se integrante
E quem o pantanal habita, costumeiramente, ao som de um berrante
Ao deparar-se com uma escola pantaneira, fica, de imediato, com o olhar brilhante
A maior riqueza desse santuário é a criança, seu aprendizado, potencialmente revelado de uma gente intensamente inteligente
Com necessidades climáticas de grande adaptação
Respeitando o ciclo das águas, dá-se a educação
Com a pedagogia da alternância em exaltação
Há estímulos, diferenciais que obedecem a peculiaridade rural e adequação
Para os conteúdos curriculares que norteiam a consolidação dessa construção
Mais do que um padrão, tem ensinamento e afago no coração
Dentre incontáveis benefícios de uma escola presente no pantanal
A manutenção das famílias, coesas, no campo, é de valia sem igual
Asseguram a identidade do povo pantaneiro e o seu valor real
Rimas e inspirações poéticas, no maior registro, atemporal
Transcendem relatos da grafia, tudo se agiganta no visual
No cenário pantaneiro a contemplação ensina de maneira descomunal
Que ali há desejos de vencer na vida, há formação conceitual
Há encantamentos, desafios, coragens e adversidades
Muito já se ganhou e muito se perdeu, eis a realidade
Viabilizar condições nessa biodiversidade
Requer determinação, persistência, acuidade
Longe de tudo, dos recursos elementares, da cidade
Pantaneiros enfrentam tudo com altivez e dignidade
Para elucidar, com exatidão, como é a escola pantaneira, no seu dia a dia
Faz-se necessário abordar a primazia da socialização, que tudo beneficia
Da motivação, ao respeito às autenticidades pessoais, a moradia
As práticas diferenciadas de aprendizagem, a nova pedagogia
As necessidades emocionais, racionais e cognitivas, toda valia
Um calendário curricular especial, humanidade empregada com maestria
No pantanal, no desafio monumental da educação integral
O brilho no olhar e a capacidade colaborativa de cada criança é sensacional
Há esperança no relato do menino ao escrever: “olho para a lua e penso na minha mãe”. Poesia total
Muita ludicidade, a criatividade impera, muito se faz com riqueza artesanal
Professor habilidoso, doa-se, inteiramente, em turma multianual
Nada é mais belo e harmônico nessa simbiose natural
No imaginário de cada um de nós e no universo pantaneiro sem fim:
Parecia nos conhecer, Benjamin Franklin:
“Diz-me e vou esquecer
Ensina-me e vou lembrar
Envolve-me e vou aprender”
Não há quem viva, intensamente, sem saber o que pode no pantanal acontecer entre corixos, bichos, educação e aguapés
É preciso pedir licença aos jacarés que se misturam às crianças
Tuiuiús inspiram voos, colhereiros colorem a infância
E assim, nesse ecletismo, entre dificuldades, desafios e abundância
Atoleiros, carências e longas distâncias
A gestão pública empenha-se para preservar o ambiente, promover a educação no sistema ciclo das águas e implantar a pedagogia da alternância.
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