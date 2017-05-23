Escolas pantaneiras rendem prêmio nacional

Aquidauana está entre as 15 cidades do país que receberão o prêmio “InovaCidade 2017”, que será entregue na noite desta terça-feira (23), como parte da programação do “SCBAC&E - Smart City Business America Congress & Expo”, realizado em Curitiba (PR), e que discute temas ligados à gestão das chamadas “cidades inteligentes”. O objetivo é contribuir para a implantação de projetos que contribuam para a qualidade de vida por meio da sustentabilidade, mobilidade urbana e acessibilidade, por exemplo.

A ideia para a inscrição do município no prêmio partiu da professora e escritora Raquel Anderson, por meio do “case” escrito por ela, sobre as possibilidades de aplicação da chamada “pedagogia da alternância” nas escolas pantaneiras.

A pedagogia da alternância é um método que busca a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e trabalho e o escolar.

O prêmio InovaCidade será entregue aos melhores projetos e iniciativas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nos temas de interesse do SCBAC&E. A solenidade de premiação ocorrerá durante o jantar de gala preparado para hoje. Em sua 5ª edição, o prêmio destacará projetos e iniciativas dos três setores da sociedade: governos, empresas e organizações sociais.

De acordo com a entidade que o organiza a premiação, a principal intenção é demonstrar que a melhoria da qualidade de vida nas cidades envolve todos os segmentos, não sendo tarefa exclusiva de nenhum deles, ao contrário, reconhece que deve ser um compromisso de todos e um dever de cada um, considerando que o tamanho do todo é a soma dos esforços individuais, coletivos e institucionais.

A escritora Raquel Anderson, responsável pela iniciativa de inscrever Aquidauana para a participação no prêmio escreveu um poema sobre o trabalho, confira:

GESTÃO PÚBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL PÓLO PANTANEIRA DE AQUIDAUANA – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLO DAS ÁGUAS E PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.

“Feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo”

No trote lento ou agalopado, quer o pantaneiro ver o seu filho educado

Com ensino multidisciplinar planejado, à realidade local apropriado

Promove o desenvolvimento sustentável do Pantanal, constrói legado

Na estiagem pantaneira ou na cheia, no contexto globalizado

Com a participação das famílias trabalhadoras lado a lado

Com o fazendeiro envolvido, compromissado, faz-se o aluno matriculado

Nas escolas pantaneiras, com vicissitude, amiúde, na ribeira

Para solidificar a identidade de um povo, brava gente pantaneira

Com metodologias, teorias ou com brincadeiras

Com a maior doação humana como a do professor João Pereira

Transpondo adversidades, para o pantaneiro, não há barreiras...

A escola pantaneira organizada em regime de internato, é lar, amparo

Tem ensino, doação, manejo, aconchego, cuidado e preparo

Têm pegadas de onças, alegrias, saudades, gestos raros

No universo pantaneiro o amor é o maior reparo

Cumplicidade, companheirismo, o valor mais caro

Na calada da noite, identifica-se o bicho pelo faro

Zingrando o pantanal nas cheias, como um dia fez um descendente bandeirante

O Caipira leva materiais, recursos e o lanche

Quem ali visita, apaixona-se, sente-se integrante

E quem o pantanal habita, costumeiramente, ao som de um berrante

Ao deparar-se com uma escola pantaneira, fica, de imediato, com o olhar brilhante

A maior riqueza desse santuário é a criança, seu aprendizado, potencialmente revelado de uma gente intensamente inteligente

Com necessidades climáticas de grande adaptação

Respeitando o ciclo das águas, dá-se a educação

Com a pedagogia da alternância em exaltação

Há estímulos, diferenciais que obedecem a peculiaridade rural e adequação

Para os conteúdos curriculares que norteiam a consolidação dessa construção

Mais do que um padrão, tem ensinamento e afago no coração

Dentre incontáveis benefícios de uma escola presente no pantanal

A manutenção das famílias, coesas, no campo, é de valia sem igual

Asseguram a identidade do povo pantaneiro e o seu valor real

Rimas e inspirações poéticas, no maior registro, atemporal

Transcendem relatos da grafia, tudo se agiganta no visual

No cenário pantaneiro a contemplação ensina de maneira descomunal

Que ali há desejos de vencer na vida, há formação conceitual

Há encantamentos, desafios, coragens e adversidades

Muito já se ganhou e muito se perdeu, eis a realidade

Viabilizar condições nessa biodiversidade

Requer determinação, persistência, acuidade

Longe de tudo, dos recursos elementares, da cidade

Pantaneiros enfrentam tudo com altivez e dignidade

Para elucidar, com exatidão, como é a escola pantaneira, no seu dia a dia

Faz-se necessário abordar a primazia da socialização, que tudo beneficia

Da motivação, ao respeito às autenticidades pessoais, a moradia

As práticas diferenciadas de aprendizagem, a nova pedagogia

As necessidades emocionais, racionais e cognitivas, toda valia

Um calendário curricular especial, humanidade empregada com maestria

No pantanal, no desafio monumental da educação integral

O brilho no olhar e a capacidade colaborativa de cada criança é sensacional

Há esperança no relato do menino ao escrever: “olho para a lua e penso na minha mãe”. Poesia total

Muita ludicidade, a criatividade impera, muito se faz com riqueza artesanal

Professor habilidoso, doa-se, inteiramente, em turma multianual

Nada é mais belo e harmônico nessa simbiose natural

No imaginário de cada um de nós e no universo pantaneiro sem fim:

Parecia nos conhecer, Benjamin Franklin:

“Diz-me e vou esquecer

Ensina-me e vou lembrar

Envolve-me e vou aprender”

Não há quem viva, intensamente, sem saber o que pode no pantanal acontecer entre corixos, bichos, educação e aguapés

É preciso pedir licença aos jacarés que se misturam às crianças

Tuiuiús inspiram voos, colhereiros colorem a infância

E assim, nesse ecletismo, entre dificuldades, desafios e abundância

Atoleiros, carências e longas distâncias

A gestão pública empenha-se para preservar o ambiente, promover a educação no sistema ciclo das águas e implantar a pedagogia da alternância.