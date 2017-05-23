Fernando dos Anjos se recupera em casa após cirurgia de alto risco

A família e amigos de Fernando dos Anjos agradecem pela corrente de orações feita pela recuperação da saúde do aquidauanense.

No dia 10 de maio, Fernando foi submetido a uma cirurgia de alto risco, depois de sofrer um derrame. “Foi um grande susto e não desejo isso para ninguém”, disse o servidor público aposentado de 60 anos. Segundo, a equipe médica o alertou de que a recuperação agora só depende dele.

A cirurgia de várias horas foi realizada na Santa Casa de Campo Grande. Fernando contou à equipe de reportagem que recebeu o apoio e todos os cuidados da ex-secretária de Saúde de Aquidauana, a médica Viviane Nogueira.

O aquidauanense revela que passou por uma bateria de exames, antes de ser operado. “Tiraram sangue até do meu cabelo”, brinca o aquidauanense, bem-humorado, que agora se recupera em casa.

Fernando é conhecido entre os moradores por ser membro ativo da Igreja Católica, por ser torcedor do Aquidauanense, por compor a diretoria da Escola de Samba Unidos da Princesa e por ser funcionário aposentado da Câmara Municipal de Aquidauana.