Terça começa com sol e deve ter pancadas de chuva a tarde e a noite

Clima
O aquidauanense tem de sair de casa preparado para a probabilidade de chuva durante a tarde e a noite desta terça-feira (23).
De acordo com informações do Climatempo, o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
A terça-feira também deve ser quente em Aquidauana, com máxima de 30°C e mínima de 23°C.
As pancadas de chuva devem seguir a semana inteira, se intensificando no fim de semana. A máxima deve chegar aos 32°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS