Terça começa com sol e deve ter pancadas de chuva a tarde e a noite

O aquidauanense tem de sair de casa preparado para a probabilidade de chuva durante a tarde e a noite desta terça-feira (23).

De acordo com informações do Climatempo, o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

A terça-feira também deve ser quente em Aquidauana, com máxima de 30°C e mínima de 23°C.

As pancadas de chuva devem seguir a semana inteira, se intensificando no fim de semana. A máxima deve chegar aos 32°C.