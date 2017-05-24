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Educação

7º BPM e Associação Beneficente Bom Pastor firmam parceria

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 13:53

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O Comandante do 7º Batalhão PM tenente-coronel PM Praeiro firmou um intercâmbio entre a Associação Beneficente Bom Pastor e a Patrulha Mirim do 7º BPM.

De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BPM, a parceria proporcionará aulas de música ministradas pela equipe do Pastor Israel, aos alunos da Patrulha e, em contrapartida, os instrutores do Projeto Patrulha Mirim ministrarão aulas de "Civismo, Educação no Trânsito e Estatuto da Criança e do Adolescente", aos alunos do Bom Pastor.

A Patrulha Mirim, desenvolvida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar desde 2008, passará, a partir deste ano, a beneficiar crianças e adolescentes moradores em Aquidauana, e não apenas Anastácio, como tem sido até então. O projeto é voltado para jovens de dez a 16 anos.

A iniciativa tem como objetivo preparar a juventude para um futuro melhor, ensinando-lhes sobre valores familiares, respeito e cooperação mútua.Além disso, é oferecido o reforço complementar em sala de aula, com temas transversais relevantes, porém pouco utilizados nos ciclos educacionais corriqueiros, tais como: produção de texto, pintura, teatro, coreografias, música, civismo, regulamentos disciplinares, estatuto da criança e do adolescente, prevenção ao uso de drogas, legislação de trânsito, educação física, exploração sexual de crianças e adolescentes. 

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