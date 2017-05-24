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A 3 dias do fim da vacinação, pessoas do grupo de risco devem se vacinar contra a Influenza

Em Mato Grosso do Sul, serão aplicadas cerca de 750 mil doses das vacinas para todo o grupo de risco

Flavio Brito

Publicado em 24/05/2017 às 08:59

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Termina na sexta-feira (26) a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza. Com a aproximação do prazo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforça o comunicado para que as pessoas que fazem parte do grupo de risco e ainda não se vacinaram, que procurem as unidades de saúde. Iniciada no dia 17 de abril no Estado, a cobertura vacinal durante a campanha de imunização está em 56,57%, índice ainda abaixo da meta da campanha que é 90% do público alvo.

Em Mato Grosso do Sul, serão aplicadas cerca de 750 mil doses das vacinas para todo o grupo de risco. A vacinação continua sendo o método mais eficaz para evitar o agravo da doença, além das medidas de cuidado de rotina como a utilização de álcool em gel para lavar as mãos e evitar locais fechados e com pouca ventilação. 
A campanha anual tem contribuído para a redução das complicações decorrentes da gripe nos grupos vacinados, além de contribuir para diminuição das internações hospitalares, mortalidade evitável e gastos com medicamentos para o tratamento de infecções secundárias.

Apesar de um ano epidêmico em 2016, este ano o número de casos de H1N1 em Mato Grosso do Sul apresentou queda, porém os casos de H3N2 estão sendo monitorados, mesmo sendo de manifestação mais branda que o H1N1. 

Baseada nisso, a SES/MS reitera a importância de se manter os cuidados básicos para evitar a contaminação pelo Influenza, tais como: utilização de álcool em gel para higienização das mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter ambientes bem ventilados e utilizar lenços descartáveis para limpar o nariz e a boca ao tossir ou espirrar.

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