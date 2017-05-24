Aquidauana recebe prêmio de gestão pública "InovaCidade" em Curitiba

O Prefeito Odilon Ribeiro participou na noite desta terça-feira (23) junto com a primeira-dama Maria Eliza, a professora e escritora Raquel Anderson e do Gerente de Planejamento Ronaldo Ângelo, do ”Smart City Business America Congress & Expo”, o maior evento relacionado a promoção das chamadas “smart cities”, na América Latina, que discute temas ligados à gestão das chamadas “cidades inteligentes”. O objetivo é contribuir para a implantação de projetos que contribuam para a qualidade de vida por meio da sustentabilidade, mobilidade urbana e acessibilidade, por exemplo.

Neste ano, o município de Aquidauana foi premiado com o “InovaCidades”, um reconhecimento de gestão pública. A ideia para a inscrição do município no prêmio partiu da professora e escritora Raquel Anderson, por meio do “case” escrito por ela, sobre as possibilidades de aplicação da chamada “pedagogia da alternância” nas escolas pantaneiras, e teve o apoio e incentivo do Prefeito Odilon Ribeiro e da vice Selma Suleiman.

O Prêmio InovaCidade é entregue aos melhores projetos e iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nos temas de interesse do SCBAC&E. Como critério de premiação, o InovaCidade é orientado pelo IMERIS (Indicadores de Mérito, Relevância e Impacto) dos projetos e iniciativas na sociedade.

Baseado em dados objetivos e resultados mensuráveis, este indicador foi desenvolvido pela Comunicarte – Agência de Responsabilidade Social e tem sido utilizado para acompanhar e avaliar atividades que tenham como objetivos contribuir para a melhoria das condições de vida nas cidades, considerando os pilares da sustentabilidade: as questões sociais, econômicas, ambientais e culturais.

Segundo o Prefeito Odilon, o prêmio é motivo de orgulho para Aquidauana. Desde 1998, o município dispõe do projeto pedagógico “Escola Municipal Polo Pantaneira”. Hoje, a escola conta com 263 alunos, sendo 200 alunos transportados diariamente das fazendas até onde as aulas são realizadas no Pantanal, e 63 alunos em regime de internato, em três núcleos escolares.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, nas escolas em que os alunos são transportados diariamente, percorre-se 828 km todos os dias, entre as 58 fazendas do entorno até a escola sede. São servidos: café da manhã, lanche e almoço, no período matutino em dois Núcleos Escolares, tudo isso sob responsabilidade do município.

“Seguramente, afirmo que devemos nos orgulhar em ter esse prêmio no nosso município, um reconhecimento ao que sempre pregamos: o valor imensurável das escolas pantaneiras. Agradecer grandemente ao trabalho da nossa escritora aquidauanense Raquel Anderson que abriu caminho para recebermos este prêmio. Voltaremos para nossa cidade com o coração cheio de orgulho” afirma o prefeito Odilon Ribeiro.