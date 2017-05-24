Mulher de 30 anos tem bebê em casa na vila Pinheiro

Uma mulher de 30 anos deu à luz em casa ontem (23), na rua João Pace na Vila Pinheiro em Aquidauana. O parto mobilizou a equipe Corpo de Bombeiros Militar. Foi o 6º parto normal da aquidauanense, desta vez ela teve um menino.

A moradora relatou ter tido o parto no chão e sem ajuda. Os Bombeiros fizeram a assepsia do bebe, e pelo fato de a placenta ter tido contato com a terra, podendo gerar alguma contaminação, a criança foi levada para o hospital, para que fosse cortado o cordão umbilical.

A mamãe e o bebê foram atendidos pela Equipe de Resgate e encaminhados ao P. S. municipal em Aquidauana.