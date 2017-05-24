Mulher de 30 anos tem bebê em casa na vila Pinheiro

Aquidauana
Moradora teve o 6º filho sozinha em em casa e no chão
Uma mulher de 30 anos deu à luz em casa ontem (23), na rua João Pace na Vila Pinheiro em Aquidauana. O parto mobilizou a equipe Corpo de Bombeiros Militar. Foi o 6º parto normal da aquidauanense, desta vez ela teve um menino.
A moradora relatou ter tido o parto no chão e sem ajuda. Os Bombeiros fizeram a assepsia do bebe, e pelo fato de a placenta ter tido contato com a terra, podendo gerar alguma contaminação, a criança foi levada para o hospital, para que fosse cortado o cordão umbilical.
A mamãe e o bebê foram atendidos pela Equipe de Resgate e encaminhados ao P. S. municipal em Aquidauana.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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