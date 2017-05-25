Dono de chácara em Aquidauana é multado em R$ 30 mil por desvio de córrego

Proprietário de uma chácara em Aquidauana foi multado em R$ 30 mil pela Polícia Militar Ambiental, depois de construir valeta com 1,5 metro de largura, para desviar um córrego. A ação contribuiu para degradação de Área de Preservação Permanente (APP) de matas ciliares no curso d'água. Além disso, o homem também drenava área de várzea.



O autuado, de 56 anos, alegou que as atividades eram para a implantação de um pesque-pague, porém, não possuía autorização do órgão ambiental. A pena para os crimes cometidos é de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada).

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