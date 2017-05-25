Homem é flagrado furtando celular dentro de banco em Aquidauana

Câmeras registram
Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, na agência da Caixa Econômica Federal; a vítima denunciou o caso à polícia e entregou imagens
Imagens do circuito interno de segurança da agência da Caixa Econômica Federal, de Aquidauana, flagraram o momento em que um homem furta um aparelho de telefone celular. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, no centro da cidade. O suposto autor aparenta ser uma pessoa de meia idade que trajava camiseta vermelha, boné e calça jeans.
Segundo o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, a vítima informou que, por volta das 10h55, chegou à agência e deixou o aparelho de celular na catraca da entrada. Após alguns instantes, se deu conta e foi buscá-lo, entretanto, o autor já havia levado. Ela pediu registro das câmeras e foi possível visualizar a ação. O caso é investigado.
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