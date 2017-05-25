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IBGE prorroga inscrições para processo seletivo do Censo Agro 2017

Órgão do governo federal vai contratar cinco trabalhadores de Aquidauana para a realização do Censo Agropecuário 2017

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 16:00

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até as 12h de amanhã (26) as inscrições para o processo seletivo do Censo Agropecuário 2017. São oferecidas 24.984 vagas temporárias para três funções, sendo duas de nível médio e uma de nível fundamental. Aquidauana tem cinco vagas para o processo seletivo que vai contratar profissionais para a realização do Censo Agropecuário 2017. Os interessados poderão escolher entre os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM), com uma vaga, e Agente Censitário Supervisor (ACS). 

As inscrições podem ser feitas apenas pela internet, no site de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Ao se inscrever, o candidato deve optar por uma função e indicar o município onde deseja concorrer. A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A jornada de trabalho dos agentes censitários municipais e dos agentes censitários supervisores é de 40 horas semanais. Além das remunerações mensais específicas, ambas as funções terão direito a auxílio-alimentação, férias e 13º salário proporcionais.

Já os recenseadores têm jornadas flexíveis e serão remunerados por produção, segundo a região em que estiverem atuando e o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. Dependendo da região de atuação e da produtividade, a remuneração média pode chegar a R$ 2.600.

O censo

As operações do 10º Censo Agropecuário começam no dia 1º de outubro. Ao longo de cinco meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos em todo o país, levantando informações sobre área, produção, pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e agricultura familiar. Os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em 2018.

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