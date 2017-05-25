Maio Amarelo termina com passeio ciclístico no sábado em Aquidauana

As atividades educativas desenvolvidas durante o “Maio Amarelo”, para a chamar a atenção para a responsabilidade da população quanto a segurança no trânsito, terminam no sábado (27) em Aquidauana. A Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, vinculado à Gerência de Obras e Serviços Urbanos, promove um passeio ciclístico a partir das 8h e encerramento às 11h.

A concentração do evento será na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro - Cejar, os participantes vão percorrer as ruas José Bonifácio, seguido pela rua dos Ferroviários, Sete de Setembro, Estevão Alves Corrêa, encerrando na Arena de Eventos, na avenida Pantaneta. Na oportunidade, serão sorteadas cinco bicicletas aos participantes.

Todas as atividades do “Maio Amarelo” são desenvolvidas para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a intenção é colocar em pauta o tema Segurança Viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, escolas federais, estaduais, municipais e particulares, Exército Brasileiro.



O assessor especial de Trânsito Gilberto Barbosa da Cruz (Sargento Cruz), juntamente com a agente de Trânsito Cíntia Bento e professor Melquisedeque Pereira convidam os aquidauanenses para o passeio ciclístico no sábado (27).