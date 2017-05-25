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Miss Mato Grosso do Sul visita a Assembleia Legislativa

Isabela Cavalcante se disse muito feliz em representar todas as mulheres do Estado

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 07:41

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A Miss Mato Grosso do Sul, Isabela Cavalcante, de 22 anos, visitou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (24). A representante sul-mato-grossense no Miss Brasil é natural de Aquidauana. Na oportunidade, ela foi recebida pela Deputado Estadual Felipe Orro, que é natural da mesma cidade, e pelo Presidente da Casa de Leis, Júnior Mochi.

Isabela, que é formanda do curso de jornalismo, se disse muito feliz em representar todas as mulheres do Estado, e se disse surpresa com a vitória, por causa do nível das competidoras. “Foi uma honra para mim. Competir com 19 mulheres de outros municípios e ser a escolhida para representar o Estado foi uma surpresa, pois eu não esperava. Eram belezas tão distintas, então fiquei muito feliz”, disse.

A Miss Mato Grosso do Sul 2017, chegou a Assembleia acompanhada por sua mãe Lígia Barreto e pelas misses Maria Margarida da Silva, que ganhou a coroa em 1982 e Kátia de Oliveira, que representou o estado no ano de 1985. As duas também são da cidade de Aquidauana.

"É um orgulho para Aquidauana ter a representante do nosso estado no concurso de Miss Brasil 2017. É um concurso que projeta a vencedora para o cenário internacional com o Miss Universo, estou torcendo muito para ela ganhar", disse o Felipe Orro.

O concurso para escolher a representante de Mato Grosso do Sul ocorreu na cidade de Costa Rica, no dia 6 de maio. O próximo passo de Isabela é no dia 29 de agosto, quando acontece o Miss Brasil. O evento deve acontecer na cidade de São Paulo, mas, a Ilha Bela também está cotada para conhecer a mulher que vai representar o Brasil no Miss Universo.

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