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Prazo de convocação em concurso termina na quarta-feira

Candidatos terão até o dia 31 de maio para fazer a apresentação dos documentos para tomar posse nos cargos da administração pública

Flavio Brito

Publicado em 25/05/2017 às 09:33

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Os aprovados em concursos têm menos de uma semana para atender o mais recente edital de convocação. A Prefeitura de Aquidauana divulgou um novo edital de convocação para os candidatos aprovados no concurso realizado em 2016. A chamada foi divulgada por meio do Diário Oficial do município. 

A apresentação dos documentos exigidos terá de ser feita na Gerência Municipal de Administração – Gemad, na Prefeitura Municipal, localizada na rua Luiz da Costa Gomes, 711 – vila Cidade Nova. O prazo para a apresentação das credenciais teve início no dia 18 de maio e segue até 31 de maio de 2017, das 7h às 12h. 

A publicação feita no dia 17 de pelo Executivo municipal ressalta que o não comparecimento implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

Os documentos exigidos estão listados no “Anexo II” do edital de convocação. Os candidatos terão de apresentar as cópias acompanhadas das certidões originais para a conferência e autenticação. O edital de convocação está disponível no link.

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