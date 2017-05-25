Prefeito e secretário de Obras fiscalizam trabalho das equipes

A Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos tem de divulgado diariamente o relatório de atividades desempenhadas pelas equipes de limpeza e manutenção da prefeitura. A divulgação está sendo feita por meio da página oficial da Gerencia Municipal de Comunicação, no Facebook, e no site oficial.

De acordo com a Agecom, o prefeito Odilon Ribeiro e o Gerente de Obras Archibald Macintyre, o Mac, percorreram pontos da cidade nesta quinta-feira, 25 de maio, vistoriando trabalhos de limpeza urbana, patrolamento e tapa-buracos realizados recentemente. Nesta manhã o Prefeito Odilon e o Gerente Mac foram até as vilas Paraíso e Pinheiro e também Jardim Aeroporto e Arara Azul. De acordo com a assessoria, os bairros mais carentes do município.

Os dois têm andado pela cidade constantemente, acompanhando de perto as urgências e o trabalho executado pela prefeitura. “Eu quero primeiro parabenizar as nossas equipes que têm trabalhado incansavelmente para limpar nossa cidade e cuidar das nossas ruas. Também peço desculpa à nossa população, pois é evidente que sempre há mais trabalho a ser feito, nossa cidade é grande e a nossa Prefeitura não dispõe de máquinas suficientes para fazer com que as coisas aconteçam de maneira rápida. Mesmo assim, temos feito tudo o que podemos e os resultados começam a aparecer” afirma o prefeito, por meio de nota divulgada pela assessoria.

“Agora eu peço encarecidamente: nós precisamos da nossa população ajudando a manter nossa cidade mais limpa, esse apoio é vital. Vamos evitar jogar lixo nas ruas, entulhos, galhos de árvore, vamos ensinar nossas crianças, dar exemplo dentro e fora de casa, conversar com os nossos vizinhos, só assim nós conseguiremos manter Aquidauana limpa e melhor para nós mesmos” reitera o prefeito Odilon.