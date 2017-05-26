Jovem de 22 anos fica ferida em batida de carro na Pandiá Calógeras

Uma jovem de 22 anos teve de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros depois de se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (26), em Aquidauana. Motorista de um Fiat Siena, cor prata, ela foi "fechada" por outro carro enquanto seguia pela Rua Pandiá Calógeras.

O acidente ocorreu por volta das 17h. A vítima seguia pela faixa da esquerda da via que tem mão única para os carros. Uma picape Pampa transitava na faixa da direita e tentou fazer o acesso à Avenida Pantaneta, virando à esquerda no mesmo sentido em que estava a jovem.

Ao tentar virar, o motorista da Pampa, que não teve a idade divulgada, provavelmente, não viu o Siena e bateu. O carro que ele dirigia estava carregado por galhos de árvores, recém-podadas. A condutora do Siena acabou batendo na porta da Pampa, foi jogada para a calçada e parou depois de raspar a lateral do veículo em uma árvore. Ela foi atendida pelos Bombeiros e levada para o hospital.