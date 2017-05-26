Jovem de 22 anos fica ferida em batida de carro na Pandiá Calógeras

Trânsito
Siena que a moça conduzia foi "fechado" por outro veículo carregado com galhos de árvore
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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