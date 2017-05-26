MP investiga danos ambientais causados por carvoaria e estrada em Aquidauana

A promotora Angélica de Andrade Arruda, titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Aquidauana, abriu dois procedimentos para investigar danos ambientais causados por uma carvoaria e por uma estrada construídas na zona rural do município. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS), de hoje.



Conforme o procedimento preparatório 06.2017.00000577-2, instaurado na data de ontem, o objetivo é investigar possível dano provocado pela construção de uma estrada em Área de Preservação Permanente (APP), pelo proprietário de gleba situada no Distrito de Piraputanga.



Já o outro procedimento, 06.2016.00000796-6, remete aos danos provocados por uma carvoaria na fazenda Nossa Senhora de Fátima. Todos os editais estão disponíveis para consulta a quem possa interessar, na Rua Luiz da Costa Gomes, 544. As medidas do MPE visam investigar se, de fato, houve irregularidades na fundação dos empreendimentos.