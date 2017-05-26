Rio Aquidauana receberá ação de coleta de resíduos na Semana do Meio Ambiente

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Aquidauana –, em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact) realizará uma ação de Coleta de Resíduos no Rio Aquidauana, no Distrito de Piraputanga, no dia 10 de junho.

Esta ação integra a programação da Semana do Meio Ambiente realizada pelo IFMS/Campus de Aquidauana.

Participaram da reunião o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Humberto Torres, o diretor de Núcleo de Produção e Difusão Cultural da Fundact, Clóvis Pacheco; do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul: Profª. Lora Elismar Anastácio, Aparecido Amorim Ramos, Marcos Eduardo da Silva Ferreira, Prof.ª Ana Lúcia Cabral, Everton Melo de Oliveira e Wilkler Garcia Magalhães; o empresário Rodney Passos e o jornalista e diretor do Jornal O Pantaneiro, José Lima Neto.

A Fundact, representando a Prefeitura de Aquidauana, é parceira da Semana do Meio Ambiente e, de acordo com o diretor-presidente, Humberto Torres, ações como esta são fundamentais.

“Iniciativas como essa Semana de Meio Ambiente são primordiais para a sociedade. Principalmente, porque focam a educação e conscientização da população acerca da preservação das nossas riquezas naturais. Estaremos com toda a nossa equipe mobilizada para somar na ação educativa em Piraputanga e Camisão no dia 10, principalmente, porque esses dois locais abrigam vários pontos turísticos da nossa cidade”, afirmou Humberto Torres.

Com o tema “Educação ambiental no IFMS: diálogos para a sustentabilidade”, a Semana do Meio Ambiente em Aquidauana será promovida de 3 a 9 de junho e terá dentre os objetivos ofertar atividades gratuitas para a comunidade externa sobre a temática, como palestras, oficinas e minicursos.

Esta será a sétima edição do evento no IFMS, realizado sempre em junho em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente – celebrado no dia 5 deste mês. Para participar de algumas atividades é preciso se inscrever. Fique atento, porque há ações em que as vagas são limitadas.



Confira parte da programação:

03/06 – Sábado - 08h às 12h: Ação ambiental no Morro Pimentel - Trilha ecológica e rapel. Coordenação de: Marcel Rodrigo Cavallaro; Local: Morro Pimentel. Público Alvo: Alunos dos terceiros períodos de Edificações e Informática;

05/06 – Segunda - 07h às 11h45: Plantio de árvores no campus Aquidauana. Coordenação de: Robervan Alves de Araujo; Parceria com o curso de Engenharia Florestal da UEMS-Aquidauana. Local: Campus Aquidauana. Público Alvo: Alunos, servidores e comunidade externa. A entrada livre.

05/06 – Segunda - 19h às 22h: Abertura Oficial Semana do Meio Ambiente Campus Aquidauana - 2017 "Educação Ambiental - Diálogos para a Sustentabilidade". Na sequência haverá uma Mesa Redonda com discussão sobre o tema: "Educação Ambiental: Diálogos para Sustentabilidade", sob mediação da Prof.ª Elismar Bertoluci. Local: Câmara Municipal de Aquidauana – MS; Público Alvo: Comunidade em Geral; Entrada livre.