Vereador alega bom motivo para querer mudar hino de Aquidauana

O vereador Anderson Meireles (PSB) fez indicação ao prefeito Odilon Ribeiro, sugerindo alteração no hino de Aquidauana. Apesar de controversa, a medida, afirma ele, tem como objetivo legitimar a identidade sul-mato-grossense da cidade, uma que vez a canção original, elaborada antes da divisão dos estados, cita o município como parte do Mato Grosso.



Ao O Pantaneiro, o vereador fez questão de esclarecer que não se trata de uma lei, mas sim de uma indicação lida na última sessão e encaminhada ao Executivo, com caráter de levantar estudo no contexto histórico-cultural para avaliar tal possibilidade.

"Quem pode decidir se muda ou não é o prefeito. O que fiz foi indicar a mudança, levando em consideração que muitas pessoas ainda se incomodam quando gente de outras regiões confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul", disse ele que está em seu segundo mandato e já teve 16 leis aprovadas.



Segundo Meireles, o trecho em questão é: "neste belo torrão de Mato Grosso". Conforme a proposta, a sentença seria alterada para "neste belo torrão de Mato Grosso do Sul". "Entendo que algumas pessoas discordem e até achem desnecessário, mas há também que é favorável. Por isso, vamos aguardar posicionamento do município para decidir se a mudança é válida ou não", pontuou.

Conheça o Hino de Aquidauana

Letra

Dr. Vicente Maurano

Melodia

Prof. Luiz Mongeli

Viva sempre esta terra idolatrada

Este belo torrão de Mato Grosso,

E as belezas sem fim deste colosso,

Da minha grande pátria sempre amada.

Viva sempre esta terra encantadora,

E o bom sonho de gênio altipotente,

Desta raça valente e vencedora,

Que um astro bem tirou do céu luzente.

Juntos cantemos, e alto proclamemos,

Quer aqui, quer também em toda parte,

A bravura, o trabalho, e o amor de'arte,

Que, em folhas d'ouro sempre guardemos.

Salve o Brasil, seus homens e sua história,

Que, tornando o sertão bendita terra,

Elevaram o país que tudo encerra,

Belezas naturais, grandeza e glória.

Honra e glória aos heroicos fundadores,

Desta linda Aquidauana fulgurante,

Graciosa filha do Brasil gigante,

Cheia de vida, repleta de esplendores.

Galante sob um céu risonho e azul,

Ela, a cidade, espelha-se num rio,

Que, em formosura, faz-se desafio,

Num calmo deslizar, de norte à sul.