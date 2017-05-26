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Vereador alega bom motivo para querer mudar hino de Aquidauana

Anderson Meireles quer garantir a identidade sul-mato-grossense do município

Renan Nucci

Publicado em 26/05/2017 às 15:52

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O vereador Anderson Meireles (PSB) fez indicação ao prefeito Odilon Ribeiro, sugerindo alteração no hino de Aquidauana. Apesar de controversa, a medida, afirma ele, tem como objetivo legitimar a identidade sul-mato-grossense da cidade, uma que vez a canção original, elaborada antes da divisão dos estados, cita o município como parte do Mato Grosso.


Ao O Pantaneiro, o vereador fez questão de esclarecer que não se trata de uma lei, mas sim de uma indicação lida na última sessão e encaminhada ao Executivo, com caráter de levantar estudo no contexto histórico-cultural para avaliar tal possibilidade.

"Quem pode decidir se muda ou não é o prefeito. O que fiz foi indicar a mudança, levando em consideração que muitas pessoas ainda se incomodam quando gente de outras regiões confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul", disse ele que está em seu segundo mandato e já teve 16 leis aprovadas.


Segundo Meireles, o trecho em questão é: "neste belo torrão de Mato Grosso". Conforme a proposta, a sentença seria alterada para "neste belo torrão de Mato Grosso do Sul". "Entendo que algumas pessoas discordem e até achem desnecessário, mas há também que é favorável. Por isso, vamos aguardar posicionamento do município para decidir se a mudança é válida ou não", pontuou.

 

Conheça o Hino de Aquidauana

Letra
Dr. Vicente Maurano

Melodia
Prof. Luiz Mongeli

Viva sempre esta terra idolatrada
Este belo torrão de Mato Grosso,
E as belezas sem fim deste colosso,
Da minha grande pátria sempre amada.
Viva sempre esta terra encantadora,
E o bom sonho de gênio altipotente,
Desta raça valente e vencedora,
Que um astro bem tirou do céu luzente.
Juntos cantemos, e alto proclamemos,
Quer aqui, quer também em toda parte,
A bravura, o trabalho, e o amor de'arte,
Que, em folhas d'ouro sempre guardemos.
Salve o Brasil, seus homens e sua história,
Que, tornando o sertão bendita terra,
Elevaram o país que tudo encerra,
Belezas naturais, grandeza e glória.
Honra e glória aos heroicos fundadores,
Desta linda Aquidauana fulgurante,
Graciosa filha do Brasil gigante,
Cheia de vida, repleta de esplendores.
Galante sob um céu risonho e azul,
Ela, a cidade, espelha-se num rio,
Que, em formosura, faz-se desafio,
Num calmo deslizar, de norte à sul.

 

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