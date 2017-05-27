Gerências de Obras e Planejamento preparam projeto para “rede” de ciclovias

“Fazer de Aquidauana a cidade com o trânsito mais seguro de Mato Grosso do Sul”, esta a intenção do trabalho realizado pela Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, ligada à Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos. De acordo com o coordenador pedagógico do Trânsito, Melquisedeque Pereira, as ruas da cidade registram, em média, quase cinco acidentes diariamente.

Para chamar a atenção para a necessidade da redução destes números, a campanha “Maio Amarelo” realiza uma série de atividades educativas. As ações foram encerradas com o passeio ciclístico que reuniu pelo menos 800 participantes neste sábado (27).

Segundo o assessor especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, sargento Cruz, em 2017, 3 mil alunos participaram das atividades de educação para o trânsito do “Maio Amarelo”. “A conscientização não pode ocorrer apenas durante o mês de maio, ela tem de existir nos 365 dias do ano”, lembrou o sargento Cruz, em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro. Além de trabalhar para a mudança de hábitos e para o respeito a legislação por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, é preciso investir na segurança e infraestrutura.

O gerente municipal de Obras, Archbald Joseph Macintyr, o Mac, explica que a “Gerência de Planejamento trabalha em um estudo que vai resultar na elaboração de um projeto para a implantação de ciclofaixas”. De acordo com Mac, as ruas Estevão Alves Corrêa, Duque de Caixas, Giovanni Toscano de Britto, Avenida Pantaneta e Oscar Trindade de Barros podem ser interligadas pelas ciclovias.

“O que você precisa garantir não é apenas a segurança no trânsito, mas a garantia do patrimônio. O cidadão precisa saber que a bicicleta vai estar lá quando ele voltar. Então, é preciso colocar locais onde ele possa estacionar nos bairros, perto dos grandes supermercados, e no Centro. A bicicleta é o primeiro meio de transporte do trabalhador de menor poder aquisitivo”, disse o secretário.