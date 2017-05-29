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Aquidauana

Depois de incêndio, funcionários de fazenda retomam a rotina

Propriedade rural havia sido atingida por chamas no dia 4 de maio

Flavio Brito

Publicado em 29/05/2017 às 16:47

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Quem passa pela fazenda Vó Maria, na saída da Toca da Onça – em Aquidauana –, não imagina que há menos de um mês a propriedade sofreu com um incêndio de grandes proporções. 

“Trabalho na Fazenda Vó Maria desde quando o proprietário comprou a fazenda. Eu tralho a mais de 25 anos de caseiro, nunca vi um negócio tão feio igual a esse”, disse Carlos, 33 anos, na tarde desta segunda-feira (29). De todo o tempo profissional, três foram dedicados a fazenda Vó Maria. 

No dia 4 de maio, um galpão da propriedade ficou completamente destruído depois de um incêndio. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 1h40 daquela quinta-feira, depois que o fogo já havia tomado conta do local.

Funcionários disseram à equipe de reportagem, à época, que as chamas começaram na casa de ferramentas e, logo em seguida, atingiram um tambor de óleo diesel. Os peões chegaram a ouvir uma forte explosão depois que o reservatório de combustível foi incendiado. 

De acordo com as informações divulgadas pelos Bombeiros, além de consumir toda a estrutura do galpão, o fogo destruiu dois tratores, carretas de madeira usadas para o transporte de ferramentas e equipamentos e uma plantadeira. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. 

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