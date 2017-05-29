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Escola Cândido Mariano é arrombada por vândalos

Direção da escola disse à policia que invasões são frequentes

Flavio Brito

Publicado em 29/05/2017 às 10:48

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A direção da Escola Estadual Cândido Mariano registrou um boletim de ocorrência por um caso de vandalismo, registrado na manhã desta segunda-feira (28). Segundo o registro policial, os casos são frequentes. 

Desta vez, de acordo com as informações repassadas pela diretora, a escola foi invadida por uma das janelas, que foi arrombada. Segundo a responsável pela instituição de ensino que fica no bairro Guanandy, além do estrago na janela, uma mesa foi danificada. 

A diretora da escola disse à equipe de reportagem de O Pantaneiro que tem algumas suspeitas em relação à atuação dos invasores. Segundo a dirigente da escola, nada foi levado, mas ela levanta três hipóteses. A primeira seria a de que nada de interesse foi encontrado na sala invadida. 

A segunda possibilidade seria a de que o arrombamento serviu apenas para verificar o que pode ser roubado futuramente. A última suspeita da diretora é a de que os invasores foram espantados pelo alarme.

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