Homem de 32 anos fica feriado durante demolição em Aquidauana

Uma vítima de desmoronamento mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana neste domingo (28). O acidente aconteceu às 10h55, na rua João Almeida Castro, no bairro Guanandy.

De acordo com os Bombeiros, quando as equipes chegaram, um homem de 32 anos estava sentado em um amontoado de escombros e tijolos, ele reclamava de dores no dorso no pé esquerdo.

A vítima relatou que uma parte da parede que ele estava demolindo caiu em cima do seu pé, causando a lesão. O rapaz foi atendido pela Equipe de Resgate e encaminhado ao P. S. municipal em Aquidauana.