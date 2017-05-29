Pacientes vão poder fazer exames de câncer gratuitos na rede particular

Foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Odilon Ribeiro, o Projeto de Lei de autoria do vereador Anderson Meireles, que “autoriza a prefeitura comprar exames na rede particular para diagnóstico de câncer em pacientes da rede municipal”. Ou seja, moradores de Aquidauana terão o direito de fazer os procedimentos de forma gratuita em instituições privadas.

A Lei nº 2.499/17, garante o atendimento para pacientes de Aquidauana. De acordo com o vereador Anderson Meireles, em alguns casos, o município encontra dificuldade de exames na rede municipal.



“Sabemos que câncer é uma doença difícil de ser tratada, e quanto antes o diagnóstico, aumenta as condições de combate e até mesmo a cura”, justifica o vereador Anderson Meireles, que agradece o apoio de todos os vereadores que votaram favoráveis e do prefeito em sancionar a lei.