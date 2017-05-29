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1º de julho

Tarifa de água e esgoto sofre reajuste em Aquidauana e mais 67 cidades

O reajuste anual é considerado mecanismo de atualização das tarifas, em decorrência dos efeitos da inflação no período

Renan Nucci

Publicado em 29/05/2017 às 14:30

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A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) anunciou reajuste de água e esgoto (saneamento básico) em Aquidauana e outros 67 municípios do Estado, a partir de 1º de julho. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, e abrange as regiões atendidas pela Sanesul. 


O reajuste anual é considerado mecanismo de atualização das tarifas, em decorrência dos efeitos da inflação no período. Para o município de Três Lagoas, com data-base no mês de março, o reajuste tarifário será de 4,57% (calculado com base na variação do IPCA/IBGE dos meses de abril de 2016 a março de 2017).


Para os demais municípios atendidos pela Sanesul, com data-base no mês de abril, será aplicado o percentual de 4,08% (calculado pela variação do IPCA/IBGE de maio de 2016 a abril de 2017). Estão nesse grupo os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Coronel Sapucaia, Chapadão do Sul , Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes,  Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.


Entenda o processo de reajuste


Convênios de Cooperação celebrados entre o  Governo do Estado, por intermédio da Agência e os municípios, garantem a organização, o planejamento, a regulação e a fiscalização do serviço público de saneamento básico. Parte das atribuições do ente regulador é editar normas sobre reajustes e revisões.
O reajuste tarifário tem base em estudo técnico, feito pela Câmara de Regulação Econômica, da Diretoria de Regulação e Fiscalização: Saneamento Básico – DSB da Agepan, aprovado pela Diretoria Executiva.

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