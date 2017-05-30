3º Encontro de Relíquias vai garantir diversão e a chance de fazer o bem

A partir de sexta-feira (2), Aquidauana recebe o 3º Encontro de Relíquias. Durante todo o fim de semana, os visitantes terão a chance de se divertir e fazer o bem. Será feita a arrecadação de alimentos não perecíveis para a doação a uma instituição de caridade de Aquidauana. Os expositores e o público poderão contribuir com doações. A programação será aberta ao público às 19h, na avenida Pantaneta.

Além disso, o Instituto Sangue vai ajudar no cadastramento de doadores de medula óssea. Uma equipe do Hemosul de Campo Grande estará em Aquidauana para realizar o procedimento, das 9h às 15h, no sábado (3), na rua Duque de Caxias – esquina com a avenida Pantaneta – nas instalações do Hemonúcleo na cidade.

O Instituto Sangue Bom atua para aumentar o número de doadores regulares nos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul. O instituto é uma continuidade do trabalho realizado pelo projeto “Sangue Bom”, idealizado por Carlos Alberto Rezende, conhecido como professor Carlão, quando foi diagnosticado com aplasia medular.

O professor fará uma palestra, a partir das 20h de sexta-feira (2), sobre a sua história de luta pela saúde e dar informações importantes e tirar dúvidas sobre a doação de sangue e medula óssea. Serão até 40 minutos de conversa, o local ainda será definido.

SERVIÇO

3º Encontro Relíquias de Aquidauana

Data: 2, 3 e 4 de junho

Local: Avenida Pantaneta