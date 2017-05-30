Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece quatro vagas de emprego para hoje

casa do trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:
Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)
Mecânico de Caminhão ou Molas
Vagas Regionais (rural/outras cidades)
Auxiliar de Cozinha*
Caixa*
Garçom*
A Casa do Trabalhador informa que as vagas regionais marcadas com (*) são para completar o quadro de funcionários de uma rede de restaurantes em Campo Grande. A rede oferece alojamento, alimentação, assistência médica e odontológica, entre outras vantagens. Não precisa ter experiência; com disponibilidade para morar em Campo Grande.
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 ? 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS