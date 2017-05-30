Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece quatro vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

Mecânico de Caminhão ou Molas



Vagas Regionais (rural/outras cidades)

Auxiliar de Cozinha*

Caixa*

Garçom*

A Casa do Trabalhador informa que as vagas regionais marcadas com (*) são para completar o quadro de funcionários de uma rede de restaurantes em Campo Grande. A rede oferece alojamento, alimentação, assistência médica e odontológica, entre outras vantagens. Não precisa ter experiência; com disponibilidade para morar em Campo Grande.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 ? 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 horas.