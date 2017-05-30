Detento tem bicicleta furtada nas imediações do semiaberto

Detento que cumpre pena no estabelecimento de regime semiaberto de Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira, para denunciar que teve a bicicleta furtada. Este tipo de crime tem sido tão frequente, que nem mesmo aqueles que já estiveram atrás das grades estão livres.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima disse que no último dia 27 deixou a bicicleta estacionada ao lado da unidade prisional, entretanto, sem passar o cadeado, fato que facilitou a ação delituosa. Já ontem, ao sair, percebeu que o pertence havia desaparecido e denunciou o caso.