Detento tem bicicleta furtada nas imediações do semiaberto

Aquidauana
Este tipo de crime tem sido tão frequente, que nem mesmo aqueles que já estiveram atrás das grades estão livres
Detento que cumpre pena no estabelecimento de regime semiaberto de Aquidauana procurou a Polícia Civil nesta terça-feira, para denunciar que teve a bicicleta furtada. Este tipo de crime tem sido tão frequente, que nem mesmo aqueles que já estiveram atrás das grades estão livres.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima disse que no último dia 27 deixou a bicicleta estacionada ao lado da unidade prisional, entretanto, sem passar o cadeado, fato que facilitou a ação delituosa. Já ontem, ao sair, percebeu que o pertence havia desaparecido e denunciou o caso.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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